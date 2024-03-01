Американцы получили подбитый Abrams, получит и перехваченный "Шестнадцатый"

Украинские лётчики, отобранные для обучения пилотированию на F-16, перешли к следующему этапу обучения и начали осваивать выход на огневую позицию для атакующих действий по воздушным и наземным целям. Такой информацией располагает официальный спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По словам полковника, пилоты приступили к практике, где пытаются освоить продвинутый уровень, под которым подразумевается отработка тактических схем и непосредственная атака различных целей.

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Источник фото: Известия







Помимо собственно летчиков, за границей находятся и украинские инженеры, получающие опыт в подготовке сложной в обслуживании воздушной машины к взлёту, послевылетному обслуживанию и мелкому ремонту. Так же аэродромный персонал учится работать с ракетно-бомбовым вооружением американского истребителя, изучая принципы обслуживания оружейной оснастки воздушного судна.

И уже согласно мнению действующего генерального секретаря североатлантического альянса Йенса Столтенберга, украинская армия после передачи зарубежных образцов F-16 в полном праве проводить атаку не только на военные объекты ВС РФ в зоне СВО, но и за её пределами, размещенные, в том числе и на исконной территории «старой России».

Имеются сведения, что свои самолеты передадут ВСУ Дания и Нидерланды.

Согласно мнению ряда иностранных авиационных специалистов и экспертов, отправка украинской армии пусть относительно современного истребителя в штучном количестве, не превышающем нескольких десятков образцов, не способна коренным образом изменить ситуацию на передовых позициях. Потому что российские ВКС обладают куда большим количеством авиационной техники, и куда более современной, чем передаваемые модификации F-16.