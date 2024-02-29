Мощность новых экземпляров увеличена в 2 раза в сравнении с исходным образцом прошлого поколения

С каждым новым днём российская СВО становится тем самым полигоном, на котором отрабатываются не только те или иные решения из мира вооружений, потенциальных или текущих модернизаций, но и испытывается техника так называемого «двойного» назначения. В том числе и самая передовая, например – роботизированная. В последнем случае речь идёт о роботе СЭМ-350, улучшенная платформа которого отправится на передовые позиции в районе Запорожской области, где в условиях реальных сражений покажет свою ориентированность на выполнение различных миссий, в том числе в непосредственной близости от блиндажей противника. Причем усовершенствованная версия была «прокачана» и получила возможность доставлять грузы общим весом до 400 килограммов.





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Источник фото: Вооруженные силы Новороссии







И как рассказали журналисты ТАСС, до этого дня в распоряжении некоторых передовых подразделений находилось до 5 подобных «предварительных» экземпляров, и несмотря на хорошее впечатление от открывшихся новых возможностей, требовательных солдат переднего края не удовлетворила грузоподъемность платформы-робота. Так как оказалось, в более ранней «ревизии» мощность мотора составляла в перемещаемом эквиваленте возможность транспортировать лишь 200 кг полезного груза, что было слишком маленькой величиной. Потому что, во-первых, не было запаса по мощности, а во-вторых такая грузоподъёмность оказалась непрактичной.

Поэтому текущая модель полевого беспилотного помощника позволила нарастить тяговое усилие до 400 кг, что дало возможность транспортировать волоком за тросовую петлю двух военнослужащих в экипировке.

Помимо перевозки полезных грузов к окопам и траншеям, робот может быть задействован для эвакуации раненых и павших.