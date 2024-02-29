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Буданов: Тяжелому положению на передовой ВСУ обязаны не в последнюю очередь Залужному
Самое правильное решение всё "валить" на предшественников. Кто, если не они "виноваты"?

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   Просчеты бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного привели украинскую армию к череде поражений в настоящем времени. Причем поражения не остались в прошлом, а с угрожающей периодичностью стали увеличиваться. Поэтому сегодняшняя ситуация «в поле», когда ВСУ помимо собственно укрепленной Авдеевки, потеряла ещё шесть населенных пунктов, и это всего лишь за неделю боёв, виноват в этом, в том числе и «стальной генерал». Такого мнения придерживается текущий руководитель ГУР Кирилл Буданов*. По словам генерал-лейтенанта военной разведки, он полностью разделяет решение украинского лидера Владимира Зеленского с тем, что Валерия Залужного было необходимо уволить, что и было сделано в первой трети февраля нового 2024-го года.


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Источник фото: Военное обозрение


   Причем Буданов вполне обоснованно задаётся риторическим вопросом: почему если на передовых позициях всё так хорошо, как некоторые считают, то прямо сейчас украинская армия вынуждена терять удерживаемые территории и стремительно отступать? Помимо территориальных потерь на известном Авдеевском направлении, ВСУ ушли с Крынок и стремительно оставляют запорожское село Работино, на завоевание которого было потрачено долгих два месяца и несчетное количество живой силы и военной техники, в том числе и западной. «Большим успехом» тут не пахнет.

   По ряду разговоров в киевских кулуарах, Залужный мог лишиться кресла из-за якобы намерений заключить мир с Россией, понимая, что украинская армия «не сдюжит». Пока что прогнозы «стального генерала» с невероятной быстротой сбываются, стоит лишь взглянуть на текущую карту продвижений ВС РФ.


* – внесен в РФ в список террористов и экстремистов

#валерий залужный #кирилл буданов
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RS: Отставка Залужного с поста главкома ВСУ может быть связана со скорым заключением мира с РФ
Мосейчук: "Именно Залужный виноват, что Украина потеряла 10 бригад"
Буданов в интервью для Lliberation заявил, что ситуация для ВСУ плохая, но ещё не "критическая"
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