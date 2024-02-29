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Кирилл Буданов рассказал, что российский Генштаб был в курсе планов контрнаступления ВСУ
Когда глава ГУР даёт больше интервью за неделю, чем глава ГУ ГШ РФ за все годы службы трудно рассчитывать на иной результат

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   Пока в настоящий момент ВСУ, не в силах как-то переломить так называемый негативный тренд и продолжают отступать на Авдеевском направлении, после потери одноименного города-крепости состоялась потеря уже шести населенных пунктов, помимо самого донбасского города, руководитель ГУР Кирилл Буданов* подвел предварительные итоги в беседе с иностранными журналистами из CBC провальных действий прошлого года, по результатам которых летне-осеннее контрнаступление украинской армии буквально закончилось ничем, не в силах преодолеть мощные оборонительные линии российской стороны, заблаговременно возведенные в запорожской степи. И по мнению генерал-лейтенанта, основная причина, почему украинский Генштаб не достиг значимых целей, кроется прежде всего в утечке плана наступления на «ту сторону». Под коей подразумевается прежде всего руководство ВС РФ.


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   Таким образом, украинский президент Владимир Зеленский оказался прав, когда сказал во время своего публичного наступления, что сверхсекретные намерения ВСУ были известны задолго до фактического ведения боёв в начале лета 2023 года.

   Правда чем в этом время занимались военная контрразведка и собственно СБУ, остаётся только догадываться, так как главные руководители обеих ведомств остаются на своих местах.

   Вместе с тем Буданов «пообещал», что подобное больше не повторится.

   С другой стороны, кто, как не киевские политики и сами украинские военные, ещё прошлой весной за несколько месяцев до начала так называемого контрнаступа, обозначили, где наступление состоится и какие цели преследует. А уже 4 июня бои фактически начались, когда к российским позициям устремились бригады ВСУ, укомплектованные техникой НАТО и бойцами, подготовленными в странах альянса. По результатам боёв было захвачено несколько сёл, а само продвижение состоялось на узком участке на расстояние в 15 километров.


* – внесен в РФ в список террористов и экстремистов

#буданов
Источник: cbc.ca
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