В момент отхода было обнаружено существенное количество западных типов вооружений

Отечественное Минобороны показало видео момент скорого отступления украинских военнослужащих в момент входа штурмовиков ВС РФ в населённый пункт Ласточкино. Именно этот поселок после поспешного бегства ВСУ из города-крепости Авдеевки стал первым оборонительным районом украинских солдат и офицеров. Сами кадры тактической «перегруппировки» со стороны украинских сил сняты с использованием разведывательного БПЛА принадлежности РФ.

О том, что это было именно бегство, а не спланированное и поэтому тщательное подготовленное перемещение на «новые позиции», как это утверждают в украинском Генштабе, должен засвидетельствовать тот факт, что в момент оставления населённого пункта, на его территории было брошено существенное количество западных типов вооружений.

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Согласно сводкам МО РФ, Ласточкино было освобождено 26 февраля.









И уже по информации от «той стороны» в лице 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, стало известно, что для заметного осложнения попыток удержать село, его с трех сторон заблокировали так называемые заслонные отряды ВС РФ и промедление со стороны украинских офицеров грозило полным окружением не успевшим здесь окопаться силам ВСУ. Несколько позже ту самую «перегруппировку» с выходом на более удачные позиции подтвердил официальный представитель группы украинской армии «Таврия» Дмитрий Лиховой.