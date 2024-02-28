Без снарядов и другой ощутимой поддержки со стороны союзников наступать ВСУ практически нечем

Контрнаступление, о котором так много говорят в украинском Генштабе и офисе президента Владимира Зеленского, по объективным причинам не может быть осуществлено раньше, чем в конце лета – начале осени этого года. Такую позицию высказал адмирал Великобритании сэр Тони Радакин. Причем вариант выше был слишком оптимистичным. При реальном взгляде на ситуацию, от проведения украинского «контрнаступа» лучше вообще отказаться, проведя оперативный маневр минимум лишь в 2025 году. Об этом рассказали в Guardian.

Британская пресса указывает, что для успешных активных боевых действий в атаке нужно много боеприпасов, а наступать с их дефицитом невозможно. Да и что с поддержкой официального Киева условным Западом, тоже решительно всё сложно. Потому что в наступлении нужны не только 155-мм снаряды и их менее «тяжелые» разновидности, но и тяжелобронированные образцы в виде танков и их младших «собратьев», таких, как БМП, БТР и просто бронированные автомашин.

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Помимо этого при планировании контрнаступления нужно «смотреть» и на действия вашингтонской администрации, где пакет военной помощи, несмотря на все отчаянные усилия Джо Байдена, всё так же остаётся на паузе, когда несговорчивые республиканцы, не желая отступать в такой щекотливой теме для демократов, пытаются добиться от последних существенных уступок в кейсе миграционного вопроса, уже весьма чувствительного лично для текущего главы Белого дома, получающего зримую поддержку в своей избирательной компании от потомков мигрантов.

Стоит ждать подвижек в предоставлении помощи для Украины в преддверии июльского саммита НАТО, но и эта информация не является на 100% точной, заключил Радакин.