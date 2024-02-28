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ВС РФ применили рекордное число "умных" бомб против ВСУ, сбросив в феврале 1200 УФАБов
Использование боеприпасов с модулями УМПК делает удержание практически любых позиций ВСУ невозможным

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   Февраль стал самым «рекордным» месяцем по части использования российской армейской авиацией свободнопадающих авиационных бомб, оснащенных так называемыми модулями полета и коррекции. Как сообщили в ТГ-канале «Военный обозреватель», всего на головы украинской армии обрушились не менее 1200 таких «небесных подарков». Подсчёт велся с 1 февраля по 26 февраля.

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Источник фото: ИАНЕД

   Причем рекордной во всех отношениях стала битва за город-крепость Авдеевку, когда украинский гарнизон этой сети укрепленных опорных пунктов вынужден был находиться под атакой в момент 16 по 17 февраля как минимум 94 высокоточной бомбы. Как уверенно заметили в публикации, использование универсальных модулей планирования и коррекции привнесло существенный элемент в доминировании ВС РФ. Так как удар, что 500-килограммовой ФАБ, а тем более её более старшей коллеги в виде 1500-килограммовой ОДАБ-1500, делает «невыносимой» оборону даже находясь в хорошо укрепленном подземном бункере. Именно такой «экстремальный момент» мы увидели, когда якобы «элитная» 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ, даже находясь в стенах прекрасно укрепленного местного завода АКХЗ, всё равно вынуждена была его покинуть, хотя обороняться в нём можно было буквально месяцами.

   И именно сегодняшний фактор использования таких боеприпасов делает текущие попытки украинской армии зацепиться хоть за «что-нибудь» в момент своего незапланированного отступления из Авдеевки весьма нетривиальной задачей, надеясь лишь на удержание оборонительных рубежей по реке Волчья в Донбасском регионе.

#умпк #уфаб
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