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Madarator
MWM: Беоспособность украинской армии просела из-за высоких потерь
Возможно в этом виновато украинское контрнаступление, которое по словам премьера Шмыгаля идёт прямо сейчас "успешно"

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    Актуальная боеспособность украинской армии сильно просела. Причина этому одна – большие потери, которые в ВСУ пришли вместе с новым наступлением российских сил, благодаря «бесконечному» лимиту на боеприпасы у последних. В частности, большие проблемы для украинских военнослужащих начались с массированного применения ВКС РФ планирующих бомб, в массе своей появившихся на передовой в феврале. Причем переоборудуются под высокоточные образцы авиационного вооружения не только «средние» по мощности свободнопадающие ФАБ-500, но и их более тяжелые собратья в виде ФАБ-1500. Прилеты последних очень трудно перенести, даже находясь на удалении в 400 метров от эпицентра взрыва, что уж там говорить о прямом прилете. Именно массовое использование переделанных бомб в УФАБы позволило ВС РФ добиться быстрого успеха при штурме Авдеевки. И это несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ, обитавших в многочисленных подземных бункерах в укрепляемой на протяжении многих лет городе-крепости.


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Источник фото: Телеграм


   А тем временем в публикации Military Watch Magazine, имеющих свои источники среди действующих украинских военнослужащих, подтвердили журналистам издания в приватных разговорах, что ряд групп ВСУ имеют потери, доходящие до 90% личного состава. Разумеется такие отряды не способны выдержать следующую волну российского наступления и вынуждены отступать со своих позиций, ожидая уже полного разгрома.

#всу #инопресса #инопресса об украине #инопресса о всу
Источник: militarywatchmagazine.com
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