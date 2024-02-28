С другой стороны, как может волновать американского избирателя ситуация в далекой Украине, когда мигранты, словно вода, просачиваются через "прозрачную" южную границу самих США

Пока украинская армия сильно истощается без американской военной поддержки в виде поставок бронетехники, высокоточного вооружения, боеприпасов и иных вариантов помощи, в США кипит не менее жаркая компания вашингтонской администрации в попытках убедить несговорчивых представителей республиканской партии поддержать законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Вместе с тем, чтобы однопартийцы Дональда Трампа были бы куда более «сговорчивыми», текущий глава Белого дома Джо Байден прямо заявил, что отказ нижней палаты американского парламента утвердить пакеты помощи украинской армии может привести последнюю к необратимым изменениям, после которых будет сложно вернуть утраченную в жарких боях с доминирующими ВС РФ боеспособность.

реклама













Помимо разговоров с членами конгресса, Байден поделился историей своего разговора с предводителем демократов в Сенате Чаком Шумером, побывавшим недавно в Киеве.

По словам текущего главы Овального кабинета, «Мы сильно обеспокоены». Правда такие аргументы слабо убедят сторонников Трампа, видящих приятную возможность получить политические дивиденды от любых исходов ситуации на Украине. К тому же из-за Владимира Зеленского, Дональд Трамп подвергся процедуре импичмента во время своей президентской каденции.