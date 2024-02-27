А ведь вас предупреждали, что мы ещё "даже и не начинали"

Все усилия украинского Генштаба, путем использования оперативных резервов исправить тяжелую ситуацию на Авдеевском направлении, оказались напрасной тратой сил, ведь продвижение штурмовых колонн российской армии, несмотря ни на какие действия ВСУ, продолжаются. Впрочем, успех таких действий со стороны ВС РФ ощутим и виден на карте, в отличие от контрнаступления украинской армии, которое идёт «успешно» прямо сейчас только со слова украинского премьера Дениса Шмыгаля. Вместе с тем достижения российской стороны вынуждены были признать и в украинском командовании, обозвав его «ползучим наступлением».





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Источник фото: Новости Севастополя







Правда украинский Генштаб тут же назначил «виноватых», указывая, что успехи ВС России, прежде всего не успехи, а текущий острый дефицит в системах ПВО и дорогостоящих зенитных ракет для них. Из-за этого фронтовые ЗРК вынуждены бездействовать и просто наблюдать, как планирующие бомбы россиян, в том числе и тяжелые полуторатонные, сотрясают передовые оборонительные позиции ВСУ, привнося ощутимый ущерб последним.

Даже «город-крепость» Авдеевка не смогла справиться с таким устрашающим и эффективным авиационным орудием, что уж говорить о полевых укреплениях, в пух и прах разносимых многочисленными бомбами с интегрированными модулями УМПК.

Единственный выход со стороны военных экспертов видится в сооружении капитальных позиций, прикрываемых эшелонированными районами ПВО. Иначе украинской армии просто не выстоять, резюмируют они.