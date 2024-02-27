Правда, "украинского" в новой самоходке лишь только сама пушка

К большим сложностям с артиллерийскими боеприпасами с каждым новым днём российской СВО присовокупляются потери украинской армии в самой артиллерии, нещадно терзаемой ВС РФ, как классическими оружейными средствами, так и новомодными ударными дронами, зарекомендовавшими себя в лучшем виде. Речь идёт о дроне-камикадзе «Ланцет», атаковавшем и успешно уничтожившим самоходную установку «Богдана 3.0». Кадры поражения 155-мм украинской САУ, созданной под натовский калибр, было опубликовано в отечественном ТГ-канале «Военный обозреватель».

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Источник фото: vk.com "Военный осведомитель"



Авторы опубликованного видеоматериала считают, что это первый зафиксированный случай уничтожения этой современной украинской САУ российским «Ланцетом».

И пускай вас не вводит в заблуждение наименование «украинская» САУ. Так как изначально настоящая украинская «Богдана» в основе своей в качестве колёсной платформы имела КрАЗ-63221. Но на текущий момент по ряду объективных причин конструкторы самоходки были вынуждены сделать свой выбор в пользу иностранных шасси, где задействовали чешскую Tatra 815-7 с четырехосной компоновкой.

Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"

Согласно оптимистичным планам украинских разработчиков. Их новый проект, реализованный в металле, должен был предлагаться для продажи на экспорт. И даже пользоваться популярностью.