реклама
Украинская армия достигла границ особо опасного тупика, когда бессмысленное контрнаступление ВСУ выдохлось, завершившись глубоким разочарованием, по результату которого боеспособность украинских военнослужащих кратно снизилась, вызванная исчерпанием живой силы и запаса боеприпасов. О непростой ситуации для украинской армии сказано в новой статье от известного Bloomberg.
По словам журналистов, всё что они сейчас видят, так это тяжелый кризис в снабжении действующей украинской группировки, нуждающейся буквально во всём, но больше всего в пополнении истощенных запасов снарядов, без которых не то что наступать невозможно, но даже успешно удерживать уже занятые позиции, в чём очень хорошо успели убедиться ВСУ, оставив донельзя укрепленную Авдеевку, из которой пришлось срочно и неорганизованно отступить. Причем дело только лишь этим донбасским городом не ограничилось. Где по словам генерала и руководителя ГУР Кирилла Буданова, за Авдеевкой несмотря на все слова главкома ВСУ Александра Сырского, не было создано ни одной укрепленной линии обороны, ведь по всем задумкам украинского Генштаба, Авдеевка ни в коем случае не должна была пасть, став тем самым символом крепчайшей украинской обороны. Но как показали стремительно развивающиеся события на передовой, этого не случилось. И украинской армии пришлось отступать дальше.
реклама
Источник фото: google
А тем временем в публикации подсветили момент с тем, что пока Джо Байден безуспешно пытается в США убедить нижнюю палату парламента поддержать его законопроект, на другой стороне света в Украине, ВС РФ зная о затруднительном положении ВСУ, прощупывает украинскую оборону и находит слабые участки ЛБС, безжалостно продавливая их.
А ведь дальше, особенно подчеркивается в публикации, для Киева всё будет много хуже.