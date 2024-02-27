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Bloomberg: "Снарядный голод" завел ВСУ в тупик, за которым последует новая череда поражений
Разумеется у Владимира Александровича виноват "кто-то" другой, кто не даёт снаряды

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  Украинская армия достигла границ особо опасного тупика, когда бессмысленное контрнаступление ВСУ выдохлось, завершившись глубоким разочарованием, по результату которого боеспособность украинских военнослужащих кратно снизилась, вызванная исчерпанием живой силы и запаса боеприпасов. О непростой ситуации для украинской армии сказано в новой статье от известного Bloomberg.

   По словам журналистов, всё что они сейчас видят, так это тяжелый кризис в снабжении действующей украинской группировки, нуждающейся буквально во всём, но больше всего в пополнении истощенных запасов снарядов, без которых не то что наступать невозможно, но даже успешно удерживать уже занятые позиции, в чём очень хорошо успели убедиться ВСУ, оставив донельзя укрепленную Авдеевку, из которой пришлось срочно и неорганизованно отступить. Причем дело только лишь этим донбасским городом не ограничилось. Где по словам генерала и руководителя ГУР Кирилла Буданова, за Авдеевкой несмотря на все слова главкома ВСУ Александра Сырского, не было создано ни одной укрепленной линии обороны, ведь по всем задумкам украинского Генштаба, Авдеевка ни в коем случае не должна была пасть, став тем самым символом крепчайшей украинской обороны. Но как показали стремительно развивающиеся события на передовой, этого не случилось. И украинской армии пришлось отступать дальше.

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Источник фото: google

   А тем временем в публикации подсветили момент с тем, что пока Джо Байден безуспешно пытается в США убедить нижнюю палату парламента поддержать его законопроект, на другой стороне света в Украине, ВС РФ зная о затруднительном положении ВСУ, прощупывает украинскую оборону и находит слабые участки ЛБС, безжалостно продавливая их.

   А ведь дальше, особенно подчеркивается в публикации, для Киева всё будет много хуже.

#инопресса #bloomberg #инопресса о всу
Источник: bloomberg.com
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