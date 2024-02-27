Разумеется у Владимира Александровича виноват "кто-то" другой, кто не даёт снаряды

Украинская армия достигла границ особо опасного тупика, когда бессмысленное контрнаступление ВСУ выдохлось, завершившись глубоким разочарованием, по результату которого боеспособность украинских военнослужащих кратно снизилась, вызванная исчерпанием живой силы и запаса боеприпасов. О непростой ситуации для украинской армии сказано в новой статье от известного Bloomberg.

По словам журналистов, всё что они сейчас видят, так это тяжелый кризис в снабжении действующей украинской группировки, нуждающейся буквально во всём, но больше всего в пополнении истощенных запасов снарядов, без которых не то что наступать невозможно, но даже успешно удерживать уже занятые позиции, в чём очень хорошо успели убедиться ВСУ, оставив донельзя укрепленную Авдеевку, из которой пришлось срочно и неорганизованно отступить. Причем дело только лишь этим донбасским городом не ограничилось. Где по словам генерала и руководителя ГУР Кирилла Буданова, за Авдеевкой несмотря на все слова главкома ВСУ Александра Сырского, не было создано ни одной укрепленной линии обороны, ведь по всем задумкам украинского Генштаба, Авдеевка ни в коем случае не должна была пасть, став тем самым символом крепчайшей украинской обороны. Но как показали стремительно развивающиеся события на передовой, этого не случилось. И украинской армии пришлось отступать дальше.

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Источник фото: google



А тем временем в публикации подсветили момент с тем, что пока Джо Байден безуспешно пытается в США убедить нижнюю палату парламента поддержать его законопроект, на другой стороне света в Украине, ВС РФ зная о затруднительном положении ВСУ, прощупывает украинскую оборону и находит слабые участки ЛБС, безжалостно продавливая их.

А ведь дальше, особенно подчеркивается в публикации, для Киева всё будет много хуже.