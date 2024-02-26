Nextgen-версия будет до крайности дорогой и относиться к тяжелому классу

Так называемый «nextgen-самолёт», относящийся к перспективному шестому поколению, может быть создан российскими авиационными конструкторами к 2050 году. И пускай пока что конкретных проектных работ не ведется, военные обратились с соответствующими запросами к ученым оборонной тематики, где последние уже имеют общую концепцию и взгляды, каким должен выйти «самолёт будущего».

Такими сведениями располагает Евгений Федосов, занимающий должность научного руководителя Государственного научно-исследовательского института авиационных систем, действующий академик РАН. О чем написали в ТАСС. По словам учёного, по некоторым компонентам будущего проекта проводятся предельно конкретные изыскательные исследования, в скорости весьма вероятно создаются и аэродинамические модели для проверки предполагаемых характеристик.

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Источник фото: hitech mail.ru







И по заявлению авиационного эксперта, важно понимать, «не откладывая в долгий ящик», конкретно для чего предназначен будущий боевой «коршун» – так как ошибки на уровне устоявшейся концепции при постройке лётного экземпляра уже не устранимы в принципе. Следовательно, есть работа в настоящем времени не только для непосредственных конструкторов или инженеров, но и для «футурологов» военного использования, которым необходимо сделать предельно точные предположения, какие наиболее возможны воздушные сражения спустя 25 лет от сего момента, чтобы как раз к ним и был готов будущий авиационный проект на 100%.

Пока что сложно достоверно рассуждать за будущий облик самолёта, то точно известно, что летный образец будет дорогим и тяжелым.