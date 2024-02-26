Высказывание "Сяоми за свои деньги" – уже точно не про топовые модели Хонора

На проходящей прямо сейчас в испанской Барселоне техновыставке MWC 2024 фирма Honor анонсировала появление в продаже своего актуального суперфлагмана Honor Magic6 Pro.

Сердцем мобильного девайса стала процессорная платформа Snapdragon 8 Gen 3, где аппаратно-программный инструментарий Qualcomm AI Engine позволил процессорной производительности, использующей технологии ИИ, подняться до планки в 98%, и разогнав по этой же компоненте графическое ядро дополнительно на 25%. Не обошлось и без встроенной языковой модели, умеющей отвечать на вопросы, генерировать тексты, на уровне схожем со знаменитым ChatGPT.

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Не отстают от продвинутой аппаратной части и фотографические возможности аппарата, продающегося в Европе, начиная от 1300 Евро. Тройная камера Honor Falcon, напрямую задействующая интегрированные ИИ-возможности, позволяет добиться скоростной и предельно точной фокусировки, крайне необходимой для съемки динамичных сцен, например спортивных мероприятий. Причем камера даже умеет «специализироваться», подстраиваясь под различные виды спорта, например прыжки в воду, танцы и спортивные единоборства. Разумеется сюда входят и различные гонки.





Источник фото: hitech mail.ru



Не забыли инженеры сделать приятное и глазам счастливчиков, оснастив смартфон большим 6,8-дюймовым экраном LTPO Eye Comfort, но с низким энергопотреблением и так называемой ШИМ-герцовкой в 4320 Гц. А чтобы владелец куда меньше переживал за свою трубку ценой 129 000 рублей, на верхний слой экрана для надёжности нанесен нитрид кремния. Да и само стекло по словам представителей фирмы, являет собой «ядер чистый изумруд» – выполненное из ударопрочного нанокристаллического стекловидного вещества. Если сравнивать такое стекло с обычным, то по утверждению инженеров Honor, покрытие с нитридом кремния в 10 раз прочнее чем стандартное нанокристаллическое стекло.

Помимо камеры и процессора, ИИ интегрирован и в операционную систему MagicOS 8.0, созданную на базе Android 14. Причем ОС «обещает» подстраиваться под каждого конкретного пользователя, облегчая и ускоряя пользование системой.