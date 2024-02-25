Как можно было за 2 года СВО не выучить простейшую истину про: "На Джо Байдена надейся, а сам не плошай", Ермак ответить отказался

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак продолжает удивлять своих подписчиков и рассказал об очередной победе, правда если попытаться выразиться точнее, это достижение не выражено в текущем моменте, а на 100% «ожидаемо» в скором будущем. Иначе как назвать резонансное сообщение, размещенное в личном ТГ-канале киевского политика. В нём глава украинской администрации считает, что уже будущее лето станет эпохой, когда официальный Киев наконец услышит долгожданные слова о собственном приглашении в НАТО.

По словам высокопоставленного функционера, внушить позитивную мысль на 100% так думать, его заставила известная чиновница из ЕС Урсула фон дер Ляйен и тот самый Борис Джонсон, заявивший в недалёком прошлом легендарное «будем воевать».

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Источник фото: bbc.com







Ермак выразил уверенность, что НАТО со входом Украины в альянс достигнет знаменательного водораздела, после которого целый мир и в частности Европа, достигнут черты подлинной безопасности. А вот если официальный Брюссель откажется рассматривать приглашение Украины в НАТО, то в ближайшем временном отрезке начнётся очередной всплеск напряженности на Ближнем Востоке и в других «взрывоопасных» регионах нашей планеты Земля.

Разумеется желания Киева вполне очевидны, зачем ему членство в НАТО. А вот зачем Североатлантическому альянсу Украина с неразрешенными территориальными претензиями к стране, обладающей самым большим арсеналом ядерного оружия и 2-й армией по силе в мире, вопрос невероятно риторический.