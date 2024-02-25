Российская армия набрала ход и катком без лишнего сопротивления раскатывает оборону ВСУ

Новый 2024 год не очень удачно начался для Украины и её военно-политического руководства. Снаружи имеются большие провалы во внешней поддержке украинского государства, где главной «пощечиной» без преувеличений можно назвать отказ ряда республиканцев поддержать украинскую армию и проголосовать за пакет военной поддержки собственно для нужд Украины, Израиля и Тайваня. Причем когда это всё-таки будет сделано, точно сказать никто не может. Помимо собственно провального контрнаступления ВСУ, «сжегшего» в бесполезном натиске драгоценные ресурсы в виде опытных штурмовиков и тяжелой западной бронетехники в Запорожской области, в США в канун скорых президентских выборов развернулась настоящая предвыборная схватка между демократами и республиканцами, неспособными договориться по такому важному миграционному вопросу.

Но прямо сейчас для Украины на плохую ситуацию с поддержкой за рубежом наложилась крайне неприятная ситуация на передовой, где помимо мелких населенных пунктов, российская армия стремительным катком продолжает добиваться новых заметных побед, сломив украинское сопротивление в битве за город-крепость Авдеевку, заставив отступить ВСУ из самого укрепленного города на полях СВО, отходя из населенного пункта под «прощальный салют» из множества планирующих бомб, способных разворотить многое в полукилометровом радиусе.

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Источник фото: Красная весна





И как прогнозируют на британском ТВ-канале Sky News, пригородом Донбасса всё может не ограничиться – полностью российским стать может весь Донбасс. В этом редакцию убедил эксперт Хусейн Алиев. Последний рассказал, что мы все станем в большей вероятности свидетелями «больших территориальных потерь» со стороны Киева. Причем помимо Донбасса Украина лишится и ряда территорий на своем юге.