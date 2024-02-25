Обещать – не значит выполнить. В особенности если "выполнять" будет сам Владимир Александрович

Иностранное оружие, в частности западное, никогда и ни при каких обстоятельствах не будет использовано для нанесения ударов по целям на территории РФ. Во-первых, потому что восточноевропейская республика не имеет для этого никакой возможности, а во-вторых для этого нет желания, если западные страны соизволят передать украинской армии дальнобойные и высокоточные образцы своих ракетных вооружений. Именное с таким заявлением выступил украинский президент Владимир Зеленский, о чем написали на портале «Страна.ua».





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Источник фото: РБК







По словам украинского лидера, единственным локальным участком, где наиболее активно будет использоваться западное оружие, является исключительно территория самой Украины.

Вместе с тем появление иностранного дальнобойного вооружения на любом из складов на землях Украины «не избавляет» такие склады от превентивных ударов со стороны российской армии, обладающей целым арсеналом различных вариантов, как прервать потенциальную угрозу для себя.

А прямо сейчас ВСУ очень сильно нуждаются в боеприпасах, в том числе и зенитных ракетах, не в силах предотвратить прицельные атаки ВКС РФ по бункерам-хранилищам с западным вооружением.