Без F-16 и современной и дальнобойной артиллерии город не удержать

Новый 2024 год принес украинскому военно-политическому руководству много новых трудных вызовов, где вместо «границ 1991 года», как слишком оптимистично ожидали в офисе украинского президента Владимира Зеленского после некоторых успехов осени 2022 года, когда под контроль ВСУ перешли некоторые части Херсонской и Харьковской областей, теперь стоит ожидать не территориальных приобретений, в особенности Донецкой и Луганской области вместе с Крымом, а потери новых и не менее чувствительных. В этом уверены ни где-нибудь, а в самом Киеве, о чем высказалась народный избранник Александра Устинова.





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Источник фото: Лента







Женщина, попавшая в Верховную раду в качестве депутата, рассказала, что стремительным бегством украинского гарнизона из Авдеевки вся Украина «не отделается». На очереди добавятся к территориальным потерям сначала Купянск, а затем с высокой вероятностью и Харьков.

Своим виденьем представитель украинского законодательного органа поделилась с немецкими журналистами из Deutsche Welle*.

Устинова в разговоре пояснила, что Купянск представляет собой огромный железнодорожный узел, обладающий большой важностью. И как только российские войска возьмут его под контроль, лишь вопрос времени, что будет с Харьковом, который с высокой долей вероятности в ходе штурмовых действий россиян будет потерян. Причем город-мегаполис помогли бы удержать американские истребители F-16, большое количество артиллерийских орудий повышенной дальнобойности и огромный арсенал боеприпасов. Но к сожалению, всего этого нет на Украине, резюмировала депутат.

* – СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.