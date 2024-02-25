Грузоподъемность нового БПЛА больше 1500 килограмм, позволяющая нести управляемое ракетно-бомбовое вооружение

Российская СВО продемонстрировала, что некогда рассматривающиеся как безобидная игрушка беспилотная авиация, в сражениях на Украине совершила чуть ли не коренной перелом, когда дешевизна и простота в сборке сделала беспилотники незаменимыми помощниками на передовой, способными как атаковать, так и добывать разведывательные сведения. Но и это ещё не всё. Вместе с тем вовремя «уловившая» тренд на дроны, турецкая республика пусть и не стала флагманом «дальнемагистрального» БПЛА-строения, называемого HALE, как США, сильно продвинулась в их сборке и производстве, сделав «специализацию» на строительстве крупных «птичек». Так к знаменитому «Байрактару» присоединились беспилотные аппараты семейства Akıncı. У последнего появилась третья модель, отличающаяся от своих предшественников возросшей грузоподъемностью. Речь идёт о модели Akıncı-C, совершившей сегодня первый полёт, отмеченный в отчётах компании Baykar как успешный.





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Источник фото: Военное обозрение







В публикации портала SavunmaSanayiST, указано, что Akıncı C с мотором Bilinmiyor, мощностью в 950 л.с., которых у воздушного средства два, на каждый пятилопастный винт, позволяет поднять на внешних подвесах больше 1 тонны полезной нагрузки в модели с индексом «B». Предположительно в самой последней ревизии этот вес будет ещё больше.

"Бэшка" - AKINCI B. Источник фото: defensehere.com





В качестве потенциального вооружения, доступного к установке, ударный дрон Акынджы может оснащаться ракетами класса «воздух - воздух», «воздух - поверхность» и различным типом бомб, в том числе управляемыми с наведением по лазерному лучу. Так же «из коробки» БПЛА поставляется с продвинутым радаром АФАР и предустановленным комплексом РЭБ.









Все технические характеристики новейшего турецкого тяжелого БЛА выглядят весьма многообещающе. Правда что такой дрон хорош лишь против оппонента, силы ПВО которого находятся в зачаточном состоянии. Если же страна, армия которой имеет эшелонированную оборону с множественными ЗРК, такие крупноразмерные цели, да ещё и тихоходные, как Акынджы, вряд ли способный разгоняться более 300 км\ч, будет щелкать «как орешки». Что как раз и случилось с тем самым «Байрактаром TB3» во время его крайне опрометчивого полета вблизи ВС РФ на Украине.