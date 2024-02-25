Говорить можно всё что угодно, а вот сделать куда сложнее

Государства, входящие в «группу семи», считают, что в их руках находится инструмент, способный «по щелчку пальцев» серьёзно и «бесповоротно» надавить на Россию. Способ, которым предлагается это сделать, является пресловутая заморозка финансовых и иных активов, находящихся в западных странах. По мнению участников G7, после такого как активы будут заморожены, Москва добровольно начнет «компенсировать» нанесенные убытки официальному Киеву. Такое заявление было выпущено в рамках общего документа, руководителей стран, входящих в пресловутую «семерку». Об этом написали в ТАСС.





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Источник фото: Москва24







По мнению участников, активы, принадлежащие российскому государству, не подвергнутся процедуре разморозки, пока РФ не приступит к самостоятельной компенсации ущерба, полученного восточноевропейской республикой от боевых действий.

Помимо этого «семь великих стран» попытаются найти эффективный инструментарий, способный в рамках правового поля сделать так, чтобы доходы российского бюджета, получаемые от торговли энергоресурсами, были куда меньше, чем есть сейчас. Кроме того, ценовой потолок так же подвергнется корректировке в рамках его уменьшения, что является более жесткой мерой, чем было ранее. И наконец, третье решение: создавать всяческие препоны для новых энергетических проектов Москвы.