А ведь когда-то более продвинутая американская цивилизация не только спутники на Луну запускала, но и людей туда же отправляла

Успех лунной миссии с американским модулем Odysseus не является победой в полном смысле этого слова. Беспилотный исследовательский аппарат, максимум чего смог добиться, так это упасть на бок, зарывшись одной половиной в местный грунт. Поэтому успех весьма зыбок, во всех смыслах, пишет иностранная пресса в лице Рейтерс.

А ведь перед самим запуском множество американских СМИ сделали невероятную рекламу проекту Odysseus, объявив последний, тем самым уникальным достижением спустя полвека после пилотируемого человеком на Луну космического аппарата, с последующей высадкой астронавтов на поверхность. Сегодняшний уровень развития НАСА не позволил даже осуществить нормальный спуск необитаемого аппарата. А ведь технологии за эти пятьдесят лет должны были шагнуть далеко вперед. И что в итоге? Усомнился в «невероятности» текущих достижений Стивен Альтемус, «патриарх-основатель» фирмы Intuitive Machines.

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Источник фото: Секрет фонаря







Пока точных данных нет, а есть лишь предположения, но вероятно Одиссей не смог осуществить беспрепятственно посадку из-за соприкосновения одной из опор с лунным булыжником, после чего опрокинулся на одну из своих боковых поверхностей, сообщает Reuters. Спустя ровно сутки после внештатной посадки аппарат продолжает лежать на камне.

Прямо сейчас модуль «возлежит» рядом с кратером Малаперт в квадрате южного полюса, а попытки установить стабильную связь «упираются» в неспособность антенн быть направленными в сторону планеты Земля, так как они вонзились в местный грунт. И хотя сигнал есть, он очень слабый и периодически исчезает.

К слову, американцам не стоит расстраиваться: до этого не вполне удачно окончилась отправка Peregrine и аналогичного неудачника в лице японского SLIM.