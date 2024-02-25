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NTV: Солдатам ВСУ стало сложно даже выкопать окоп, так как дроны РФ всегда рядом
Желание победить РФ на поле боя сразу куда-то "улетучилось"

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   Желание вырвать победу у российской армии на поле боя стремительно улетучивается у военнослужащих ВСУ. О мраке, и пока что толике безнадёжности в глазах украинских солдат, сидящих в грязных окопах под постоянным градом российских снарядов, вынужденных с опаской ждать следующего наступления россиян на свои обветшавшие позиции, увидел воочию один из корреспондентов немецкого ТВ-канала NTV, решившего побывать на передовой со стороны Украины, дабы во всем увиденном в соцсетях убедиться лично. Увиденное германского журналиста впечатлило, так как вместо бравых солдат, ждущих от следующего дня только военных успехов, как это было в 2022 году, текущая картинка оказалась куда хуже.


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Источник фото: Царьград


   Теперь перед работником NTV предстали обыкновенные, измученные военным бытом уставшие люди, вместо высокого боевого духа, демонстрирующие обреченность и невероятную усталость. О том что всё так действительно плохо, свидетельствует не только упавший боевой потенциал личного состава ВСУ на ЛБС, но и с трудом передвигающаяся по зимней грязи украинская бронетехника, часто застревающая даже спустя несколько десятков метров успешного продвижения по глубокой дорожной колее.

   Причем добавил ещё темной краски в разговор один из украинских сержантов, передавший, что даже такая рутинная операция, как копание окопов, стала выполняться с большой опаской и нежеланием: в небе постоянно дежурят разведывательные БПЛА россиян, лишь только замечающие копошащихся украинских солдат, мигом вызывающие ударные дроны, поражающие пехотных работников с лопатой.

   Большие надежды на лопаты возлагал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, заявивший, что ВСУ для успешной обороны достаточно лишь этого шанцевого инструмента.

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Источник: youtube.com
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Defense TV: "Коалиция-СВ" представляет собой "артиллерийскую кувалду", нужную для взлома обороны ВСУ
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