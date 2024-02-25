Зеленский имел реальный шанс войти в историю как победитель в марте 2022 года, но теперь желание большего оставит его у разбитого корыта

Как можно победить страну, армия которой, несмотря на все предвзятости в составлении западными аналитиками рейтингов, так называемой «боеспособности», продолжает оставаться одной из самых сильных в мире, а рекордный военный бюджет в истории современной России, лишний раз подтверждает это утверждение. И даже используя американскую военную помощь, государство, ведомое своим лидером в лице Владимира Зеленского, продолжит переносить на себе всю тяжесть сопротивления российской армии.



Такую точку зрения высказал эксперт Анатоль Ливен, занимающий должность директора одного из исследовательских направлений Института государственного управления Куинси. Его статью опубликовал известный Time.





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Источник фото: Известия







По версии аналитика, всё, что сейчас может сделать Джо Байден, так это оказать поддержку украинской армии лишь до ноября 2024 года, имея в желаниях, лишь истощить ВС РФ. Правда как это сделать, если для зримых достижений на передовой, помощь, оказываемая украинскому Генштабу, должна не то что бы быть равной помощи,перед провалившимся впоследствии украинским контрнаступлением, а зримо превысить её, возможно даже кратно. Готов ли пойти на это текущий глава Белого дома, имеющий помимо собственно Украины, кучу и других серьёзных вызовов. Тем более победа Украины вряд ли возможна даже с учётом оказания помощи в ближайшей исторической перспективе, под которой подразумевается 2024 и 2025 года.

А желание поддерживать явно проигрывающую сторону, оставившую даже несмотря на невероятной крепости оборонительные позиции, свою Авдеевку, явно лишь укрепит в желании союзников Киева как можно дольше оттягивать поддержку стремительно терпящему бедствие Киеву.