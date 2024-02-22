Сложно говорить про 100% выполнение первой задачи, но со второй украинский гарнизон Авдеевки справился блестяще

Провал украинской обороны, который закончился скорым оставлением Авдеевки, ещё долго будет вспоминаться как в западной прессе, так и на территории Украины и России, видящих разные причины поражения ВСУ в битве за этот маленький городок, превращенный за 10 лет украинского контроля в сеть мини-крепостей, штурм которых являлся воистину сверхсложной задачей для любой армии, но свежий взгляд на штурм укрепленных позиций российского Генштаба позволил выполнить эту миссию путем наименьшего сопротивления. И теперь, город-крепость, который можно было оборонять «годами», лежит у ног ВС РФ, а Владимир Зеленский ищет «виноватых» в сдаче донбасской фортеци, на укрепление которой было брошено много ресурсов.





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Источник фото: РИА Новости







А вот в германском Welt решили сконцентрироваться на другой стороне медали, подняв тему истинных приказов украинского командования, отдавшего запоздалый приказ о выходе из Авдеевки, вместе с тем поручившего оставить на милость победителя своих тяжелораненых бойцов. Причем генералы ВСУ так же «озаботились» судьбой оставленной бронетехники и многочисленной амуниции, которую было строго-настрого приказано всю уничтожить.

Но вместо этого, отходящие под огненным валом российского тяжелого оружия украинские военнослужащие «блестяще» справились со второй задачей, бросив раненых сослуживцев, но не сделали ничего, чтобы уничтожить следы западной помощи, когда российские войска на камеру показали сербские образцы вооружений, много дорогостоящих американских ПТРК Javelin и даже целые танк и БМП, оставленные для ВС РФ.