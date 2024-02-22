Без превосходства в воздухе западным образцам вооружений на СВО делать нечего

Украинская армия постоянно жалуется, что ей в перманентном режиме всегда и всего чего-то не хватает. Именно этим, а не какими-то иными причинами, украинское военно-политическое руководство объясняет, что достичь победы на российской стороной не получается. Но согласно военному эксперту и одновременно штатному журналисту германского Bild, Юлиану Репке, порой, во всём «виноваты» не только дефицит всего и вся в ВСУ, а то самое нежелание украинских солдат и офицеров учиться сражаться должным образом, порой весьма сильно отходя от правильной западной тактики, рекомендуемой в современных версиях наступательных уставов НАТО.





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БМП Обнаружена. Источник фото: Тг-канал "Военный Осведомитель"







Так вполне себе актуальные германские БМП Marder, лишь только попав на передовую российской СВО, тут же были уничтожены знаменитыми ударными дронами россиян «Ланцет», пробыв на передовой буквально пару дней. А ведь техника хоть и не стоит как новенький Leopard 2a7+, но всё-таки не является «копеечной», отметил эксперт. Поэтому бережное отношение должно присутствовать, даже если немецкая бронетехника досталась ВСУ бесплатно, утверждает Репке.





Уничтожение Мардера. Источник фото: Тг-канал "Военный Осведомитель"







По словам военного аналитика, подразделение Marder лишь недавно было переброшено на передовую, но российская сторона очень быстро «склевала» иностранную бронетехнику, отправив на её уничтожение «Ланцеты».

Но этого можно было избежать или хотя бы крайне затруднить, если бы украинский Генштаб воспользовался таким «советом»: без надлежащей воздушной поддержки ни в коем случае не допускать появление на передовых позициях западной бронетехники. Лишь с поддержкой воздуха дозволительно атаковать российские блиндажи, резюмировал Репке.