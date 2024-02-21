Новая версия самолёта будет куда более опасной для воздушных оппонентов и куда более эффективной при поражении наземных целей, получив "апдейты" по части авионики, ракетного вооружения и РЛС

Сильное желание добиться от своих старых авиационных моделей новых возможностей, подвигло индийское оборонное ведомство запустить проект комплексной модернизации Су-30МКИ. Теперь прежние образцы индийской авиатехники должны с помощью программы обновления «переродиться» в куда более современные и актуальные образцы воздушного вооружения. Об амбициозной программе местных ВВС рассказали в The Economic Times.

В публикации затронули такую важную часть будущей задумки, как вполне себе чувствительный бюджет в 7,6 млрд. долларов, в рамках которого финансовые средства будет освоены Hindustan Aeronautics Limited и Организацией оборонных исследований и разработок. А после на производственном отрезке, так же по мере необходимости, будут подключаться и другие более мелкие местные фирмы и предприятия, пожелавшие сделать один из индийских истребителей значимо лучше.

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Источник фото: Известия





Новости о том, что в оборонном ведомстве считают, что пришло время привести в соответствие с повышенными современными требованиями основной индийский истребитель, поступали в широкое медиа-пространство ещё в прошлом году, а теперь публично подтвердились.

И согласно официальным данным, на первом уровне обновления, 90 воздушных единиц из воздушного парка индийских ВВС получат новую авионику и продвинутые радары. На среднем этапе модернизация коснется систем управления. И, наконец, будут установлены модули РЭБ и системы поиска и сопровождения воздушных целей.

После всех этапов усовершенствования обновленный индийский Су-30МКИ станет куда более грозной боевой машиной, несущей опасность как для оппонентов в лице истребителей, так и для наземной техники, «прокачавшись» сразу по многим основным направлениям.

Историческая справка: Индийская версия свой первый полет совершила в теперь уже далёком 1997 году, получив двухместную кабину и продвинутую версию силовой установки АЛ-31ФП с иностранной авионикой. Так же была предустановлена бортовая радиолокационная станция Н011М и представлена дополнительная вариация ракет для поражения наземной и воздушной техники.