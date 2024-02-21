Бросить город до поступления приказа на отход – это первейший признак развала управления в армии

Болезненное поражение украинской армии, состоявшееся во время битвы за Авдеевку, когда командование ВСУ отдало слишком запоздалый приказ о выходе из осаждённого со всех сторон города способных к самостоятельному передвижению боеспособных подразделений, стало очень болезненным ударом для украинского военно-политического командования. Теперь если новое украинское наступление и будет, то пройти оно должно ещё очень нескоро. Такого мнения придерживаются журналисты китайской редакции China News, поговорившие о тяжелой ситуации для ВСУ с работником Чжаном Хуном института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук.

По словам научного сотрудника, повторное контрнаступление украинской армии всё ещё возможно, но с каждым новым днём боёв такая вероятность всё меньше и меньше по ряду объективных причин.

реклама





Источник фото: Лента







Прямо сейчас на передовой для украинского Генштаба патовая ситуация, а ВС РФ продолжают рваться вперед, достигая военных целей на ряде направлений, в том числе и на Донбассе, показывая значимый результат «в поле», захватывая украинские позиции после яростных боёв.

Разумеется, российские генералы не забывают о боевых действиях «опосредствованных», когда ракетные удары наносятся не только по танкам или местоположению личного состава в прифронтовой полосе, но и уничтожаются производства и критическая инфраструктура в глубине украинской территории. Всё это делается с целью воспрепятствовать производству военной техники и кратно снизить боевой потенциал действующей армейской группировки ВСУ.