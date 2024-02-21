Скоро дойдет до того, что британцы разучатся "пить чай"

Во время стрельб британской подводной лодки рядом с Флоридой, пуск ракеты закончился в высшей степени неудачно, когда тяжелый снаряд пролетел лишь несколько десятков метров, рухнув рядом с подводным кораблем.

То ли недостаточное финансирование по отдельности, а то ли общая деградация вооруженных сил островного государства, но вместе, привели к тому, что сверхсекретная ракета Trident II, относящаяся к типу межконтинентальных баллистических средств подводного базирования, отказалась попросту нормально взлетать, «бухнувшись» прямо рядом с запускаемой британской АПЛ. О подобной неудаче тут же отчитались британские ВМС, где и указали, что во время тренировочных стрельб был осуществлен неудачный пуск ракеты с борта атомной подводной лодки HMS Vanguard.

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Источник фото: Военное обозрение





И что ещё меньше красит военных морской державы, некогда имевшей неофициальное и крайне почетное наименование, звучащее как «Владычица морская», так это череда неудачных морских стрельб именно Trident II, которые продолжились, став таким образом вторым случаем после первого в 2016-ом. И хотя для ВМС Туманного Альбиона это практически трагический случай, в изложении издания The Sun, это событие звучит несколько иначе. Из-под пера репортёров, рассказавших об инциденте, выходило, что ракетный снаряд угодил прямо в океанские верфи, расположенные практически рядом с ядерным ракетоносцем, который и выпустил боеприпас. «Второй случай подряд, к сожалению.», – написали в газете.

А вот первый, и как тогда думали, и последний, приключился теперь уже в далеком 2016-м, когда руководивший британским оборонным ведомством Майкл Фэллон, лично присутствовал на стрельбах, убедившись после, что лучше топливо в британских ракетах всё-таки держать «сухим».

Но вернемся к случаю, произошедшему в январе 2024 года. Теперь, выявив ошибку, из-за которой случилась неисправность, а именно, это был отказ ускорителей первой ступени МБР, британским военным предстоит на океанском дне найти сам Trident II, являющийся до сего времени, крайне сверхсекретным образцом ракетного вооружения.