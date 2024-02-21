Очень похоже на западную "демократию", когда говорить можно всё что угодно, но только в рамках "разрешенного"

Польские протестующие, размещенные рядом с пограничным переходом, среди которых присутствовали и местные фермеры, привлекли внимание федеральной полиции, решившей задержать агрария, чей трактор содержал обращение к президенту Владимиру Путину. В последнем указывалось, что «с Украиной надо разобраться». О резонансном задержании решили рассказать в Gazeta Wyborca.

Согласно сообщению польской прессы, один из мирно протестующих граждан, участвовавших в манифестациях прямо на автостраде, установил на своей сельскохозяйственной технике большой плакат с призывом к российскому главе. Причем помимо самого баннера, к трактору был прикреплен и флаг СССР.

реклама





Источник фото: Рен ТВ







Дословная надпись, размещенная на четырехколесном транспортном средстве, гласила: «Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими руководителями». После того как мирный перформанс попал в объективы телекамер, активиста-агрария задержали, а средство, «всколыхнувшее» сознание масс, изъяли, как и флаг с гербом Советского Союза.

А тем временем местная прокуратура и полиция уже пообещали фермеру «неприятности».

Само событие случилось после того, как встревоженные засильем аграрной продукции из Украины, мирные демонстранты перекрыли ж\д пути и рассыпали из резервуаров следовавшего из восточноевропейской республики поезда зерно, оказавшееся украинским.