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Madarator
В Польше задержали агрария, повесившего на свой трактор обращение к Путину и советский флаг
Очень похоже на западную "демократию", когда говорить можно всё что угодно, но только в рамках "разрешенного"

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Польские протестующие, размещенные рядом с пограничным переходом, среди которых присутствовали и местные фермеры, привлекли внимание федеральной полиции, решившей задержать агрария, чей трактор содержал обращение к президенту Владимиру Путину. В последнем указывалось, что «с Украиной надо разобраться». О резонансном задержании решили рассказать в Gazeta Wyborca. 

   Согласно сообщению польской прессы, один из мирно протестующих граждан, участвовавших в манифестациях прямо на автостраде, установил на своей сельскохозяйственной технике большой плакат с призывом к российскому главе. Причем помимо самого баннера, к трактору был прикреплен и флаг СССР.

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Источник фото: Рен ТВ


   Дословная надпись, размещенная на четырехколесном транспортном средстве, гласила: «Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими руководителями». После того как мирный перформанс попал в объективы телекамер, активиста-агрария задержали, а средство, «всколыхнувшее» сознание масс, изъяли, как и флаг с гербом Советского Союза.  

   А тем временем местная прокуратура и полиция уже пообещали фермеру «неприятности».

    Само событие случилось после того, как встревоженные засильем аграрной продукции из Украины, мирные демонстранты перекрыли ж\д пути и рассыпали из резервуаров следовавшего из восточноевропейской республики поезда зерно, оказавшееся украинским.

#польша #протесты в польше
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