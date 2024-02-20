История "Болгария и БТР для Украины" постепенно превращается в анекдот

Желание Болгарии передать Украине 100 своих донельзя устаревших БТР и поэтому списанных, даже в этом бедном государстве бронемашин, наталкивается на очередные «непреодолимые» препоны. Как информируют с мест, власти республики не могут найти финансового обеспечения для проведения сделки, так как лишь одобрения парламента недостаточно – необходимы деньги на транспортировочные расходы до украинской границы проржавевшей изрядно бронетехники. А вот с этим как раз большие проблемы. Поэтому одинокая сотня сделанных ещё в эпоху расцвета Советского Союза боевых машин пока что остаётся на территории, подконтрольной внезапно, Бухаресту. Источник фото:

И действительно, проблема отправить ненужные болгарскому государству БТР украинской армии уже стала притчей во языцех, где для скорейшего разрешения такого недопонимания местные военные направили целый сонм обращений ни куда-нибудь, а прямо в штаб-квартиру НАТО в Брюссель, чтобы уже западный альянс помог с доставкой. А точнее заплатил за неё полностью. И не в силах на 100% положиться на командование НАТО, в Болгарии решили найти сторонний источник финансирования своей задумки. Ну как найти...

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Источник фото: Военное обозрение







Прямо сейчас злосчастные БТР застряли на территории Румынии, где местные власти тоже застопорили провоз военного груза, так как заплатить за его транспортировку согласно мысли болгар по территории уже Бухареста должен сам Бухарест. С чем последний естественно не согласен. Да и надо уплатить таможенные пошлины, которые экономные болгары предусмотрительно забыли включить в список «обязательных дел».

На Украине же считают, раз Болгария сама согласилась передать, то и за доставку должна платить она. Так и стоят «неприкаянные» БТР-60 в Румынии.