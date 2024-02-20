Работино – не Авдеевка, удерживать такой посёлок хоть малыми, хоть большими силами "вечно" не получится

Использование новых тактических схем при наступлении в квадрате населённого пункта Работино вынуждает украинские силы ошибаться в момент планирования контрдействий и тратить драгоценное время на переосмысление уже своей обороны, для более точной подстройки к изменившимся факторам на поле боя. О новой тактике ВС РФ, действующих на Запорожском направлении, рассказали военкоры ТГ-канала «Военная хроника».

По словам российских военных журналистов, украинская сторона зря времени не теряла и выстроила здесь неплохую линию обороны, скопировав ряд удачных находок россиян, остановивших ВСУ в их неудачном летне-осеннем контрнаступлении.

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Источник фото: Ведомости



Но даже смена оборонительного конструкта со стороны украинской армии не заставит отступиться от своих решительных планов российских штурмовиков, получивших в лице новой тактической схемы, опробованной при взятии укрепленной Авдеевки, превосходный инструмент взлома даже глубоко окопавшихся украинских военнослужащих.

По рассказам участвующих в штурме российских бойцов, первыми «перепахивают» позиции ВСУ мощные планирующие бомбы, начиная от «пятисоток» (ФАБ-500) и заканчивая новейшими полуторатонными ОДАБ-1500, оснащенными недавно модулями УМПК. Затем в дело вступают ствольная и реактивная артиллерия. А когда украинская оборона уже окончательно «терраформирована», под конец вступают в дело пешие порядки штурмовиков и прорывающие оборону танки.

И прямо сейчас для удержания изрядно просевшей украинской обороны генштаб ВСУ в срочном порядке перебрасывает большие группы войсковых резервов с Орехова.