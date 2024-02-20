И во всём этом конечно же виноваты "предшественники" из СССР, не пожелавшие строить не требующие вообще какого-либо обслуживания инженерные сооружения

Нежелание киевского градоначальника в лице Виталия Кличко, находящегося на высшей должности Киевского городского головы вот уже на протяжении долгих 10 лет, вместо громких политических заявлений общеукраинского характера заниматься такой незаметной, и как наверное считает он, «необязательной» деятельностью по контролю за надлежащим техническим состоянием вверенного ему городского имущества, порождает неприятные прогнозы со стороны ряда бывших чиновников, заявляющих о потенциально сильных бедах с общественными сооружениями в украинской столице.





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Источник фото: Википедия







Максим Бахматов, занимавший в бытность свою должность советника мэра Киева, рассказал, что абсолютная часть так называемых мостовых переходов в украинской столице может стремительно обрушиться в любой промежуток времени. И во всём этом виновато аварийное состояние самих сооружений.

Например, мост метро и мост Патона уже давно находятся в состоянии пятого уровня аварийности. И по-хорошему ими не то что бы нельзя пользоваться, они на 100% опасны. А его анонимные беседы с дорожными экспертами лишь убеждают в мысли: в любой момент движения на личном авто по такому объекту, дорожное полотно может просто провалиться вниз.

И уже официальная информация: 90% всех мостов в Киеве аварийные.