И не на каждом участке украинской обороны есть свой АКХЗ, где можно пересидеть огневой налёт

Слова официального Киева, заявляющего практически в каждом своем публичном выступлении о чрезвычайно чувствительной нехватке боеприпасов, влекущей за собой негативные последствия для украинской армии, не являются вымыслом. Прямо сейчас доминирование российских артиллеристов, под которыми понимаются ствольная и реактивная компоненты, здорово осложняет жизнь ВСУ на передовых позициях. И с каждым часом боевых действий это незримо ощущается. Чем дольше западные страны затягивают с поставками настолько важных боеприпасов, тем выше шанс, что украинское государство снова потеряет какой-то участок своих земель.

О сложностях даже в обороне, когда нет снарядов, рассказала журналистка Самья Куллаб, побывавшая в Киеве.

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Источник фото: Армейский сборник

Работник прессы после своей беседы с рядом источников, непосредственно участвовавших в недавних боях на передовой, сделала вывод, что тысячекилометровая ЛБС – это слишком большой участок, который можно удержать при остром дефиците снарядов. И на ряде его «осколков» ВС РФ уже показывают зримые достижения. Например, успешный штурм Авдеевки, когда после перехвата под свой контроль авдеевского укрепрайона у россиян стали «развязаны руки», так как все укрепления за этой линией куда слабее, чем взятая донбасская город-крепость.

С ней солидарен и бывший военный США Седрик Лейтон, считающий, что за падением пригорода Донецка российской армии будет куда легче бить вглубь украинских территорий, бывших тыловыми землями.