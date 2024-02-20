Это называется гражданский протест

Ряд скоропалительных решений финляндских законодателей вынудили большое количество резервистов из сил обороны местной республики принять решение о своей массовой отставке. О крайне негативных тенденциях, в негативном ключе способных снизить оборонительный потенциал тамошних вооруженных сил, рассказали в издании Helsingin Sanomat.

Финские журналисты утверждают, что с 2024 года резерв решили покинуть не менее 1435 человек, что для тамошних вооружённых сил является крайне чувствительными цифрами. К этому числу в текущем феврале добавилось ещё 1200 военнослужащих. А теперь цифры и показатели для сравнения. Ведь за прошлый год уволиться из резерва всего решило 1650 местных жителей. То есть по фактажу отток людей прямо колоссальный.

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Источник фото: e-finland.ru







Разобравшись в крайне неоднозначном вопросе, эксперты пришли к выводу, что все началось из-за публичного заявления министра обороны страны Антти Хяккянена, когда высокопоставленный военный функционер публично заявил, что весьма вероятно будут приняты новые законодательные поправки о запрете выхода из резерва. И именно такой высокий уровень отказа и связан с весьма спорными и несвоевременными заявлениями министра. Подобным образом люди просто выказывают свою гражданскую позицию, не желая становиться «крепостными» и опосредствованно протестуя массовыми увольнениями из резерва.