В последнее время "промышленность" хуситов быстро прогрессирует: от производства автоматов у них дошли до создания ракет и даже подводных дронов-камикадзе

Кто бы мог подумать, что повстанческая группировка из Йемена своими успешными боевыми действиями способная парализовать мировое судоходство, осуществляемое посредством пересечения Красного моря, будет такие действия активно совершать, какой-нибудь год назад никто бы и не поверил. Но в 2024 году резкий рост напряженности международной обстановки позволил усомниться в прошлогодних мыслях и надеждах Запада, получившего в южной части планеты Земля зону политической и уже даже военной турбулентности, не в силах справляться с новыми вызовами. А тем временем маленькие, но результативные атаки приверженцев хуситской идеологии начинают происходить всё чаще и чаще, когда даже действия так называемой антихуситской коалиции больше похожи на стрельбу из пушки по воробьям, чем на реальные успешные активности против оппонента с невысоким технологическим потенциалом. Тем более что толку от всех этих боевых фрегатов, корветов и прочих больших катеров, если хуситы, как атаковали корабли западных стран, так и продолжают это делать, порой повреждая настолько серьёзно торговый иностранный флот, что его судна уже начинают тонуть. О последнем таком случае стало известно сегодня.





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Источник фото: Правда.ру







В районе Аденского залива британский корабль Rubymar подвергся ракетной атаке, вследствие чего возник обширный пожар и судно перешло в состояние отрицательной плавучести. Попросту начав тонуть. Капитан корабля вовремя заметил критический урон и успел эвакуироваться вместе со всем экипажем на спасательные шлюпки.

По словам официального представителя хуситов, судно было атаковано после того, как стало известно о его связях с Израилем.