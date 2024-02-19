Большое желание получить вожделенные миллионы просмотров порой аукается самым неожиданными последствиями

Неблагородное желание прославиться, используя свое недальновидное вмешательство в профессиональную работу одного из силовых ведомств РФ, привело к тому, что бывшие активисты общественного движения «СтопХам», вместе с большим количеством числа просмотров своего резонансного видео в сети Интернет, получили не только вынужденную популярность, но и вызов в суд, после чего по приговору последнего отправились отбывать реальные тюремные сроки. Речь идёт о ситуации позапрошлого года, когда жарким июньским днём в столице России городе Москве трое молодых людей, представляющих организацию «СтопХам», решили устроить силовой конфликт с военнослужащими спецподразделения «Гром» в 2022 году. Суд общественные порывы мужчин не оценил и вынес обвинительный приговор.

Теперь согласно решению Бабушкинскинского суда Москвы Кирилла Котова, Кирилла Бунина и Алексея Горбачевского, приговорили каждого к шести годам тюремного заключения. Причем статей явно было больше чем одна. Но самая главная – это применение насилия в отношении представителя власти, рамки которой ограничиваются 318-й статьёй.

реклама





Источник фото: Газета.ру







Теперь любители показной справедливости будут отбывать свой тюремный срок в колонии общего режима.

Об инциденте известно, что он случился 23 июня 2022 года в районе Ярославского шоссе, когда и где шла негласная оперативно-розыскная деятельность, в момент осуществления которой трое обозначенных в решении суда мужчин, напали на двух бойцов спецподразделения.









О «СтопХаме» известно, что как зарегистрированная организация, она стала известна в 2010 году, а уже спустя 8 лет была запрещена, удовлетворив требование Минюста о запрете движения через суд.