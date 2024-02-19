К настоящему моменту здание сильно разрушено, а предварительная оценка нанесённого ущерба только начинается. До ЧП здесь выпускали БПЛА "Лелека 100", RAM II UAV и "Фурия"

Пренебрежение нормами безопасности, усугубленное чьим-то злонамеренным умыслом, на 100% знавшим, что местный работодатель пренебрегал высокими противопожарными стандартами и требованиями, позволил анонимному поджигателю осуществить целенаправленный замысел и устроить большой пожар на крайне важном объекте оборонной направленности, сорвав амбициозный план украинского Генштаба по установлению превосходства над российской армией по так называемой компоненте беспилотного конфликта. Теперь украинская власть вынуждена затрачивать существенные средства в и без того ограниченной обстановке всеобщего дефицита и заново отстраивать производство и выпуск сложной продукции в виде боевых дронов.





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Источник фото: ТГ-канал "Сварщики"







Именно так стало известно, что львовские партизаны, воспользовавшись халатным отношением к делу внутренних охранников, либо попросту коррумпировав их, подпалили завод по производству различных беспилотников во Львове, выполнявшим заказы для ВСУ. После чего крупное возгорание произошло на площади в 400 кв. метров. А на этом предприятии до момента ЧП производилось ни много ни мало, а около 5000 различных БПЛА. Это хорошо известные украинские «Лелека 100» и «Фурия», а так же менее распространенные на передовой дроны типа RAM II UAV и иных конфигураций воздушные аппараты.





Геопривязка пожара. Источник фото: ТГ-канал "Сварщики"







Сам пожар случился день назад, а его масштаб и неспособность местных пожарных потушить его за крайне ограниченный срок, лишь говорят о том, что тот, кто поджигал, делал это целенаправленно и со знанием дела, тем самым максимализируя ущерб и затрудняя оперативное прекращение горения.