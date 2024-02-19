Странно, что это первый случай на передовой, когда украинцы заметили, что их обманули

Авдеевка стала ключевым событием последних месяцев украинско-российского вооружённого конфликта, что для официального Киева, что для Москвы. Причем первый после оставления своего «города-крепости» переживает крайне неудачные времена, продолжая усиленно надеяться на западную военную помощь, которой всё нет, либо что касается европейских союзников Украины, то такой помощи категорически мало.

Причем сильно просела моральная составляющая украинских военных, которые после оставления Авдеевки стали испытывать куда большее разочарование к своему новому главкому ВСУ Александру Сырскому. О близкой к критической ситуации для всей Украины рассказал экс-подполковник армии США Дэниел Дэвис.

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По словам бывшего военного, уже давно улетучились те времена, когда украинское общество наряду со своей армией пребывали в приподнятом состоянии, ощутившие в начале 2022 года и на его исходе, что ВСУ могут держать удар ВС РФ, а в октябре и ноябре ещё и вести успешное наступление, когда был освобождён от российского контроля значимый участок в Херсонской и Харьковской областях. Теперь же на военном горизонте нет «Стального генерала» Валерия Залужного, а вместо него человек, родившийся в России и там же промаршировавший по Красной площади, где и получил свои офицерские погоны. Причем Сырский в момент своего назначения сразу начал с обмана, пообещав не оставлять Авдеевку ни в каком случае. Но уже спустя 48 часов отдал приказ о выходе всех украинских сил из неё.

Естественно, что после происходящего «в поле» моральная составляющая всего украинского общества «на нуле», резюмировал старший офицер.