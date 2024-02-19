О появлении на вооружении ВСУ икс-образного дрона, за основу которого был взят "Ланцет", рассказал глава Минцифры Украины Михаил Федоров

На Украине заявили о появлении, в пока что тестовом варианте, аналогичных российскому «Ланцету» ударных БПЛА. Первые образцы очень скоро будут переданы украинским военным для испытаний на передовой. О самих дронах, якобы превосходящих «на многие порядки» российские дроны-камикадзе от ZALA, рассказал вице-премьер и одновременно глава Минцифры Украины Михаил Федоров, вполне успешно, в недавнем прошлом, проваливший широко анонсированную «армию дронов», договорившись до того, что малые БЛА должны собирать сами украинские граждане, покупая за собственные накопления детали после чего, самостоятельно в домашних условиях собирать различных «птичек». Но теперь то наверняка уверенный, что «карта-то точно попрет».

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По словам высокопоставленного функционера, всего в испытаниях участвовало четыре дрона, два из которых было отобрано для дальнейших испытаний. И последние оказались настолько успешные, что смогли выполнить боевую задачу в сложных метеоусловиях, пройдя к мишени-цели через плотную метель. После чего было принято решение о запуске в производство подобных воздушных аппаратов. По расчетам министра через несколько месяцев таких «птиц» будет производиться больше сотни в месяц.

Под конец своего интервью Федоров рассказал, чем передовая украинская разработка будет качественно отличаться от российских аналогов. Новые вариации получат возможность атаковать цель как посредством GPS-координат, так и методом прямого управления через оператора, а в конце траектории наводится автоматически посредством внедрения машинного зрения, интегрированного в модуль ИИ. Причем все глушилки будут бесполезны против подобных инноваций, заявил Федоров.