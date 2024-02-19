Удививший украинский Генштаб маневр был выполнен после наступления широким фронтом ВС РФ

Запорожское направление пришло в движение и на всем протяжении оного звучит один большой грохот многочисленных типов тяжелого вооружения, организованный штурмовыми колоннами ВС РФ. Ошеломленные массированным натиском украинские войска после сложного сражения решили оставить передний край, дав углубиться российской армии на 2 километра, обеспечив первый штурмовой импульс. Об успехах здесь рассказали в ТГ-канале «Русская весна».





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Источник фото: РИАМО







Согласно работающим прямо в штурмовых порядках военных журналистов, массированное наступление началось после прилёта первых корректируемых КАБов, запущенных ВКС РФ. Потом подключились артиллерийские полки, а довершили терраформирование окружающей степи и заодно укрепленных позиций украинской армии, ТОС-1А «Солнцепек». Благодаря совместной межвидовой координации вперед пошли солдаты и офицеры 58-й армии и 76-й дивизии ВДВ. Особый акцент ставится на том, что атака представляла собой широкую лавину по всей линии ЛБС. Тем самым сорвав активную оборону ВСУ.





Источник фото: "Военкоры Русской Весны"







На момент 21:00 по Москве заявлено о прорыве в село Работино, где на окраинах кипит жаркий встречный бой. Причем сообщается, что всё идёт по «авдеевской схеме», когда активные действия происходят одновременно на двух контурах – внутреннем и внешнем. Внутренний – это бои в самом населённом пункте, а внешний – атака по флангам с севера и юга, пытаясь охватить оборонительный район ВСУ в клещи. Поэтому при любом действии со стороны украинского Генштаба, промедление с введением резервов сюда, украинских военных, действующих в Работино, может ожидать котел, если они не успеют отойти.