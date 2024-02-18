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Madarator
Премьер Фредериксен: "Вся артиллерия Дании находится на Украине, так как она нам не нужна сейчас"
Хороши союзники: даже "вся мощь" датских пушек не смогла помочь удержать Авдеевку

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   Победа Украины над Россией пускай сейчас и невозможна, но мы сделали всё зависящее от нас, передав Киеву всю свою артиллерию, по причине её бесполезности для сегодняшней армии Дании. Именно так выразился скандинавский премьер Метте Фредериксен, прокомментировавший неуспехи украинской армии, несмотря на утверждение «что весь мир с нами», неспособной удержать всего лишь небольшой город-крепость Авдеевку, и вынужденной его оставить с большими потерями и оставлением западной же военной техники штурмовым группам россиян.


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Источник фото: ТГ-канал "Военный Осведомитель"

   Причем высокопоставленный датский функционер пожелал другим западным союзникам Киева повторить успех своего государства и точно так же остаться беззащитными без артиллерийских систем, от самых мелких и до самых крупных, подарив ведущей «успешные» наступательные действия украинской армии, атакующей строго в обратном направлении, в сторону ближайших своих тылов.

   Помимо собственно артиллерии, датский высокий чиновник попросил отправить Украине снаряды и дорогостоящие зенитные комплексы ПВО, «так как ВСУ они нужнее».

   Известно, что на стороне украинской армии воюют 155-мм САУ Caesar, установленные на платформу чешской Tatra T815.

Источник фото: ТГ-канал "Военный Осведомитель"

   И что самое удивительное, теперь датское королевство из состава ствольной артиллерии будет обороняться исключительно минометами. Да и те сделаны Израилем. Это 120-мм Cardom на самоходном ходу, установленные на БТР Piranha V.

#cardom 10 #метте фредериксен
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