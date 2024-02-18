Ну по крайней мере в этом уверены в ИА Bloomberg

США и их ближайший союзник Великобритания в тихом негодовании наблюдают за неспособностью украинской армии, несмотря на все клятвенные заверения воинствующего Киева, показать тот самый успешный успех на поле боя, когда, как и все ранее сказанные слова украинского Генштаба о своем сильном желании достигнуть «границ 1991 года», оказываются пустым бахвальством, а вот отступление из якобы совершенно неприступной Авдеевки, было продемонстрировано со всей самой суровой реальностью.

И не в силах переломить ситуацию обычными способами Вашингтон и Лондон вместе с остальными союзниками по так называемой западной коалиции стран, поддерживающих Украину, решили прибегнуть к новейшему вооружению в лице передовых БПЛА, использующих достижения военного ИИ. Именно такие воздушные армады в количестве тысяч единиц, должны продемонстрировать новые возможности пошатнувшегося военного могущества ВСУ, не в силах бороться с ВС России старыми методами и способами.

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Так об «армии дронов», но не от оказавшегося самым настоящим сказочником главы украинского Минцифры Михаила Федорова, а создаваемой иностранными партнерами Киева, рассказали в Bloomberg.

Согласно анонимным источникам информационного агентства, тысячи таких «птичек» помогут украинской стороне прорвать российские позиции на ряде чувствительных для российского Генштаба направлений. Поступление первой «ошеломительной» партии состоится в ближайшие 60-90 дней, утверждают в публикации. Правда, всё это находится на стадии обсуждения. И точные сроки таких поставок назвать пока никто не в состоянии.