Легко рассуждать, когда ты не находишься под тяжестью щедрого фуршета на Мюнхенской конференции по безопасности

Прошли уже ровно сутки, как в своем запоздалом приказе новый главком ВСУ Александр Сырский отдал официальный приказ об отводе всех украинских сил из города-крепости Авдеевки, неспособной даже восьмилетним своим крепостным строительством сдержать мощный наступательный порыв двух российских армий, использующих тактический рисунок так называемой «фабизации» и огня прямой наводкой по передовым украинским позициям.

Так, используя до 100 планирующих бомб в день и нескончаемый огневой вал тяжелой ствольной артиллерии и её реактивного аналога машин из РСЗО ударный кулак ВС РФ сломил оборону украинских сил, причем выйти на свои запасные позиции, по меткому утверждению Виталия Кличко, «смогли не только лишь все» украинские солдаты и офицеры.

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Сумевший оказаться среди числа таких счастливчиков, и покинувший злополучный город-крепость солдат ВСУ, в беседе с журналистами из испанской El Mundo, отказавшийся идентифицировать себя, рассказал, что его подразделение должно было получить приказ об эвакуации гораздо раньше, чем это было сделано украинским Генштабом. Последствия ошибочного приказа, выполненного слишком поздно, дорого обошлись его сотоварищам по группе.

Отечественные военные аналитики утверждают, что освобождение Авдеевки кратно повлияет на возможность ВСУ обстреливать Донецк, Ясиноватую и Горловку, тем самым сохранив гражданские жизни жителей.