Но есть модели и куда дороже, начиная от $400 за кеды с высокой голенью

Бывший американский президент США Дональд Трамп, ныне имеющий весьма неплохие шансы повторить свой успех восьмилетней давности, решил удариться в предпринимательство и начал возводить не многоэтажные офисы и жилые здания, как в былые успешные времена, а стать амбассадором собственной линейки спортивной обуви, где в качестве стартового комплекта уже доступны три модели.

Премьера состоялась на специализированном форуме в Филадельфии – в Sneaker Con, когда и где было заявлено самим Трампом, что голоса всех избирателей для него важны, в том числе и голоса самых молодых людей. И вот как раз юные избиратели и должны получить толику уважения от своего кандидата, разработавшего специально для них коллекцию теннисных туфлей с тремя различными вариантами.

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Источник фото: mosregtoday.ru







В «стартовый лот», как писалось уже выше, попала пара обуви в высокой голенью, пара обычных красных кроссовок без шнурков, и пара точно таких же кроссовок, но только белого цвета. Обувь с золотым тиснением, выполненным в виде буквы «T», будет стоить около 400$. Другая пара с надписью «T» и цифрой 45, будет продаваться за 100$. В комплекте так же будут предлагаться и дополнительные шнурки.

Появились в продаже и «духи от Трампа», купить которые можно за 99$.