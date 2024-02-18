Лавры "победителя", которые легкомысленно на себя примерил Владимир Зеленский, оказались слишком преждевременны

Очень сильное желание украинского лидера Владимира Зеленского устроить международную конференцию по ситуации в его стране, с участием ряда мировых лидеров, оказалась под угрозой своего проведения. В агентстве Bloomberg назвали основной причиной переноса такой встречи, якобы, излишнюю занятность высших чиновников в ряде других, «не требующих отлагательств» мероприятий. Из-за чего, с такими чаяниями провозглашенная встреча, может быть перенесена на куда более поздние сроки, когда президенты и премьер-министры станут чуть «посвободнее».

Согласно пожеланиям украинской стороны, саммит должен был состояться в марте, но желания не всегда совпадают с возможностями, поэтому апрель или даже май звучат куда более реалистичнее, чем первый месяц весны.

реклама





Источник фото: Google







Вместе с тем, ряд анонимных источников выразили кулуарное мнение, что никто из мировых игроков не хочет быть участником простой беседы, тем более, что на поле боя украинская армия находится в положении «проигрывающего», имея за душой слабую переговорную позицию. Ситуация в покинутой ВСУ Авдеевке лишний раз это подтверждает. Об оставлении последней стало известно как раз сегодня.