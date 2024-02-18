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Madarator
CNN: Спутниковое оружие на ядерных принципах позволит России массово уничтожать спутники Запада
Вот и верь после этого в страну-бензоколонку и её ржавые ракеты

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Вера Запада в миф про устаревшие российские ракеты, покрытые ржавчиной и от этого способные нанести урон больше стартовому расчёту, чем предполагаемой военной цели на другой половине земного шара, оказалась основательно порушена новыми известиями. В CNN считают, что российские военные инженеры смогли добиться «чувствительного» прогресса в создании ядерного космического оружия. Последнее, во время своего использования излучает невероятной силы электромагнитный импульс, выводящий из строя, как военные, так и гражданские спутники. Причем сведения об этом достоверные, утверждают анонимные источники иностранных журналистов.

   В публикации подчеркивается, что космическая группировка, состоящая из оборудования, обеспечивающая надёжную мобильную и интернет-связь, может быть разрушена за очень короткий срок. Например, полностью вывести из строя спутники Starlink.

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Источник фото: Пикабу

   Сейчас в экспертной среде идут споры, как гипотетическое использование такого оружия повлияет на работу GPS, ведь эти спутники совершают свой полет на куда более высокой орбитальной траектории. Но один из экс-сотрудников Пентагона уверил корреспондентов, что всё упирается в мощность взрыва и его местоположения касаемо основной спутниковой группировки. И нельзя исключать, что активация такого вооружения может сразить и их.

   Причем акция прямого действия, выводящая из строя на первом этапе только лишь обозначенные для уничтожения спутники, может иметь и второй этап, когда так называемая «осколочная волна» пораженных спутников, своим движением может смести и остальные искусственные космические объекты, в том числе и российские. Поэтому применение такого оружия возможно только в самом крайнем случае, успокаивают специалисты.

#инопресса #инопресса о россии #инопресса о российском вооружении #спутниковое оружие
Источник: edition.cnn.com
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