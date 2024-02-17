Крупную фабрику обороняла 3-я штурмовая бригада ВСУ, но перед взятием предприятия она самостоятельно приступила к процедуре "экстракшен"

Авдеевка сегодня пала, а украинское военно-политическое руководство отдало приказ на оставление своего «города-крепости», не продержавшись, «обещанного» западными военными аналитиками срока, даже в самом пессимистичном ключе каких-то «2-3 недель». Причем последние дни организованная оборона ВСУ превратилась в стремительные перегруппировки на местах, а кое-где даже в «экстракшен». Причем отправленная на выручку местному украинскому гарнизону якобы элитная 3-я штурмовая бригада, столкнувшись нос к носу в боях с передовыми группами уже российских штурмовиков в районе местного ж\д вокзала, местами рассеялась, а местами просто и без лишних тактических маневров вместо прямого выполнения приказа Александра Сырского навязать «конкурентный бой» с одновременным удержанием флангов так называемой «огненной кишке», без всякого голливудского пафоса просто спряталась, в способный выдержать даже прилёт среднего ядерного снаряда местный коксохимический завод, откуда снимала прекрасно зарекомендовавшие себя духоподдерживающие ролики. Словно «забыв» про свое прямое назначение в виде яростных сражений.





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А сейчас пришло документальное подтверждение, что военнослужащие 114-й бригады 1-АК ВС России установили российский триколор на крыше цеха как раз таки АКХЗ.

Известно, что именно «коксохим» должен был стать той самой «последней фортецей», как считали украинские журналисты и волонтёры ВСУ, после поспешного бегства украинских сил с других своих укрепрайонов, якобы долженствующей сковать основные действующие силы российской армии на долгие месяцы, пока украинские инженерные подразделения выстраивают на окраинах Авдеевки новые мощные оборонительные порядки.









Но планы планами, а сейчас на заводе остаётся зачистить лишь подвалы, где свой «контрнаступ» ведут не успевшие вовремя «перегруппироваться» силы ВСУ, в том числе и отряды 3-й штурмовой.