Выход прокачанного продукта семейства PlayStation 5 стоит ожидать к католическому Рождеству

Мировая сеть Интернет полнится слухами о якобы грядущих «тактико-технических» характеристиках обновленной консольной приставки от Sony – PS5 Pro, по предположениям ставшей эволюционного «значимой» и существенно прокачанной. Причем что должно так же сильно обрадовать потенциальных покупателей продукта от японской Sony, так это «неизменной» цены, по которой та самая Sony PlayStation 5 отпускалась своим розничным покупателям. Напомним, тогда приставка торговалась за 500 американских долларов.

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Источник фото: М-видео



Что интересно, технологический скачок между PS5 и PS5 Pro куда более существенен, чем между PS4 и PS4 Pro. Процессор новинки будет выполнен 4-нанометровой технологии, а графика получит RDNA 3. Где будут трудиться в совместной «коллаборации» 60 вычислительных блоков вместо 36 текущих, что явно прибавит производительности всей системе, оцениваемой по пропускной способности памяти.

Так же наиболее смелые поклонники могут надеяться получить и более значимую частоту кадров и даже поиграть в разрешение 8К. Если конечно ваш телевизор поддерживает такой размер экрана.

Тот самый "инсайд" в сравнении с актуальными версиями консолей. Источник фото: Телеграм



Саму новинку стоит ожидать уже в этом году. И по понятным маркетинговым «раскладам», скорее всего это будет канун католического рождества, когда миллионы «отъявленных» геймеров в поисков подарков для себя любимых или их близкие люди поспешат порадовать своих родных.

Но всё это лишь слухи, а мы дождёмся официальных заявлений представителей Sony.