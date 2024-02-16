Но якобы "доблестная" ФБР вовремя заметила глобальную угрозу безопасности и "отключила" от сети зараженное оборудование

Слабая осведомленность владельцев тысячи компаний из США и их нежелание самостоятельно обеспечить информационную безопасность собственного бизнеса стала причиной легкого взлома, а потом последовавшей за этим организации так называемых бот-сетей, задействованных хакерской группировкой из России. Так компьютерные взломщики из организации АРТ 28, больше известной среди западного хакерского комьюнити как Fancy Bear, сумели получить удалённый доступ к 1000 частных роутеров и оборудованию малого бизнеса, неспособных придумать сложные пароли доступа к своим устройствам. О ситуации решили рассказать в Sky News, имеющей контакты с ФБР.

Причем американская контрразведка считает, что эта хакерская группа не более чем прикрытие для государственных хакеров, якобы трудящихся официально в российском ГРУ. Последние использовали факт взлома для несанкционированного доступа к чувствительной информации, после чего создавали «базы данных» для последующего оперативного использования.

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Источник фото:bleepingcomputer.com

Помимо кражи персональных данных, все зараженные устройства подключались в единый ботнет, путем заливки в память зловредных программ.

В публикации утверждается, что «своевременные» действия специалистов ФБР позволили вовремя обнаружить сеть и отключить зараженные гаджеты, тем самым нарушив работу сообщества зараженных устройств.

И уже по заявлению кадровых сотрудников американской спецслужбы, угроза была настолько серьёзной, что для её исключения пришлось проводить целую спецоперацию, получившую собственное имя как Dying Ember.