Так же нужно быть настороже и владельцам Android-смартфонов

Владельцам смартфонов iPhone и Android нужно быть настороже. Для «невнимательных» опасные хакеры решили приготовить новую уловку в виде вируса GoldPixaxe, нацеленного на кражу персональных и биометрических данных. Последний распространяется при помощи фишинговых софтверных решений и без труда пробивает амбразуру в системах контроля смартфонов, тем самым заражая систему мобильных телефонов. Что интересно, теперь продукты Apple нельзя назвать неуязвимыми к подобной напасти, добавив владельцев таких устройств в список потенциальных жертв нового зловреда.

Специалисты объяснили, зачем это делается. По словам экспертов Group-IB. Украденные данные используются для генерации ненастоящих ИИ-аккаунтов. После чего остаётся лишь делом техники смонтировать поддельный профиль человека и получить доступ к его финансовому счёту и перевести его средства на счета мошенников.

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Источник фото: РБК Тренды







Первыми, кто обнаружил подобные злонамеренные замыслы высокотехнологичных преступников, оказались эксперты по компьютерной безопасности из Вьетнама и Таиланда, масштабирующие потенциальную угрозу и на пользователей из других стран. Об опасности знают уже и программисты Apple, выпустившие соответствующее предупреждение.

И из офиса Купертино поступил оперативный совет, где для воспрепятствования проблем крайне рекомендуют активировать «Режим блокировки» и не выдавать доступ части приложений. А лучше всего, обновиться до iOS 17.3, поддерживающей функцию защиты «Stolen Device Protection».